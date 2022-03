Osimhen vuole il Napoli, con un tweet ha respinto Arsenal e Newcastle

Victor Osimhen vuole proseguire la sua avventura a Napoli, nonostante le voci di mercato, il nigeriano resta concentrato sulla corsa scudetto.

Osimhen resta un pezzo pregiato del mercato del Napoli, soprattutto con questa media-gol finisce sempre di più in copertina e attira l’interesse dei grandi club inglesi.

Scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Osimhen sempre più al centro delle attenzioni di grandi club: dalla Premier League, si sono affacciati Newcastle e Arsenal. Osimhen è entusiasta per il suo momento magico col Napoli. Ha appena segnato due gol con l’Udinese e ha già raggiunto per il secondo anno di fila la doppia cifra in campionato. Con l’Atalanta non ci sarà per squalifica“.

“Mi concentro sulla mia passione, il resto sono solo rumori di sottofondo” ha scritto sui social Victor Osimhen postando la foto di un momento divertente durante la partita disputata contro l’Udinese.

Una chiara risposta alle indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport. Osimhen è concentrato sul Napoli e sta bene in città. L’attaccante non ha mai manifestato l’intenzione di andare via.