Fifa Pro Club LND: Napoli eSports già qualificato per le finali, si punta al titolo

La Napoli eSport vola nel campionato Lega Nazionale Dilettanti di Fifa Pro club, il team napoletano si è qualificata alle finali. Con cinque giornate di anticipo si può già festeggiare il passaggio alla fase finale di giugno, un importante traguardo per il Napoli eSports che gareggia sotto le insegne del Città di Varese, in quanto per partecipare alla competizione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, c’è bisogno di una società che abbia un titolo di Serie D. Per fare un esempio anche il team GL17CH di Ciro Immobile gareggia in questa competizione attraverso un accordo con una società di Serie D.

Fifa Pro club LND: come si svolge la competizione

Attualmente non ci sono tornei ufficiali EA di Fifa Pro Club, mentre la Lega Nazionale Dilettanti ne ospita uno. Ma cos’è Fifa Pro Club? È il calcio a livello di eSports ma giocato 11 contro 11. Ogni componente del team ha un ruolo: dal portiere fino all’attaccante, quindi in ogni partita si sfidano gli avatar dei singoli giocatori. Si tratta di una partita di calcio a tutti gli effetti con movimenti, tattiche, sovrapposizioni, schemi ed errori, ma si gioca attraverso Fifa, popolare gioco sviluppato da Ea Sports.

In quest modalità di gioco il team della Napoli eSports viene capitanato da Manu_Amu e partecipa ai tornei non ufficiali: VPG Italy e VPG Europe. L’accordo con Città di Varese permette alla Napoli eSports di gareggiare anche nella competizione Dilettanti, in cui viene capitanata da eV_Guaro_3, una scelta, quella di differenziare i capitani, che serve per dare responsabilità diverse nelle varie competizioni.

La competizione è suddivisa in 3 gironi da 14 squadre: quindi 26 giornate da giocare Il Napoli eSports (Varese) si è già aggiudicato il primo posto matematicamente con 5 giornate di anticipo grazie ai 58 punti in classifica (19 vittorie 1 pareggio 1 sconfitta) con un parziale di +15 sul Ladispoli secondo.

In virtù di questa classifica si accede alla fasi finali, a cui prendono parte otto club presi dai tre gironi: quindi le due secondi più le migliori terze. La fase finale del Fifa Pro Club organizzato dalla LND si giocherà a giugno in una sala Lan che ospiterà i player. Il Napoli eSports quest’anno lotterà ancora per il titolo per migliorare il secondo posto della scorsa stagione.