Ferrari: nuovo team principal, arriva l’annuncio ufficiale

La Ferrari ha il suo nuovo team principal. Addio a Mattia Binotto, la scuderia di Maranello si affida a Frederic Vasseur.

Ora diventa ufficiale la Ferrari cambia il team principal. Mattia Binotto non sarà più il numero uno del Cavallino Rampante. “Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro team principal – dice l’amministratore delegato della Rossa, Benedetto Vigna -. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia“.

Vasseur da nuovo team principal Ferrari ha detto: “Sono molto felice e onorato. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l’apice del mondo delle corse. Non vedo l’ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo“.