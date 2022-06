La lezione di Berrettini: “Ho scelto di proteggere tutti”

Matteo Berrettini ha contratto il Covid ed ha dovuto lasciare il torneo di Wimbledon: “Voglio proteggere tutti“. Davvero una grande lezione quella del tennista italiana che si è sottoposto ad un tampone non obbligatorio perché aveva qualche sintomo. Niente di grave ma Berrettini ha deciso comunque di sottoporsi al test che poi ha dato esito positivo. Così il tennista perde la possibilità di gareggiare in uno dei tornei più importanti al mondo, dopo aver vinto per il secondo anno di fila quello del Queen’s.

Berrettini addio a Wimbledon: il post su intagram

Berrettini ha abbandonato Wimbledon ed ha motivato la sua decisione attraverso un post apparso su instagram. L’atleta ha detto di avere il “cuore spezzato” ma ha detto di aver preso la decisione “per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo“. Il giocatore italiano si era anche allenato con Nadal sul centrale, con cui ha fatto anche una foto, contatto avuto anche con Djokovic, atleta che non si è mai vaccinato. Sicuramente il gesto di Berettini è stato di grande altruismo, oltre che di tutela della sua salute, perché poteva tranquillamente non sottoporsi al tampone, visto che in Inghilterra le restrizioni sono state completamente rimosse.