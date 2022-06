Del Genio: “Calciomercato, chiunque può andare via, la rosa è folta”

Paolo del Genio parla del calciomercato del Napoli durante il programma 4-4-2 a Radio Goal. Il giornalista ha detto: “Io ho una sola certezza nel calciomercato del Napoli che può succedere praticamente di tutto. Non so come altri possano avere tante certezze, cosa che io non ho. Perché è chiaro che il mercato del Napoli è completamente open, ovvero chiunque può andare via se arriva la giusta offerta. Anche perché a certe cifre non si può dire di no a certe operazioni“.

Del Genio completa il suo ragionamento sul calciomercato del Napoli dicendo: “Andiamo a guardare la rosa azzurra, ci sono coppie praticamente in ogni ruolo ed anche ci sono anche giovani che devono essere piazzati. Il Napoli, al momento, acquisterà solo se cede un calciatore e di questo ne abbiamo le prove. È andato via Insigne ed il Napoli ha preso Kvaratskhelia, poi ha perso Ghoulam ed ha preso Mathias Olivera, questo fa capire la volontà del club azzurro, che ripeto, ha già una rosa folta e può essere competitiva. In base a questo ragionamento, al momento ci sono solo due operazioni che il Napoli può chiudere già domani mattina, ovvero quella del portiere perché c’è solo Meret e poi manca il quarto difensore centrale perché è andato via Tuanzebe“.