GAZZETTA – Mertens, un vera trattativa per il rinnovo non esiste. Bloccato da una clausola del Napoli

La questione rinnovi di contratto in casa Napoli è tra le più delicate della gestione Aurelio De Laurentiis. Ci sono tanti calciatori in scadenza di contratto quest’anno, altri che possono essere persi a parametro zero, depauperando un patrimonio della società, com’è accaduto con Insigne. La questione del rinnovo di Koulibaly è tra le più spinose in questo momento, con Ramadani che oggi ha parlato al Corriere dello Sport.

Ma c’è anche il problema Mertens, il cui contratto scade a giugno del 2022, ma è bloccato da una clausola a favore del Napoli che non gli permette di apporre materialmente la firma su un altro contratto.

Una telefonata potrebbe anche bastare per avviare a soluzione la situazione e prospettare la decima stagione insieme. Solo che al momento questo contatto non risulta ci sia stato. E dopo quell’incontro a Palazzo Donn’Anna, casa Mertens del 26 aprile scorso, non ci sono stati altri segnali precisi. In quella occasione ci fu solo un rompere il ghiaccio dopo mesi di silenzio.

Dunque una trattativa vera e propria al momento non pare sia stata avviata. C’è un aspetto che non è stato considerato a fondo. Sul contratto in scadenza il Napoli vanta una opzione di rinnovo alle stesse cifre, quasi 5 milioni netti di euro per il giocatore. È chiaro che il club non rinnoverà a quelle cifre, ma quella opzione costringe Mertens oggi a dover attendere ancora un mese. Per poi poter fare eventualmente altre scelte. Ma Ciro e Aurelio ci hanno abituato, come avvenne nel giugno 2020, a finali a sorpresa quando tutti davano per scontato l’addio. Sarà così anche questa volta? Servirà tempo per capirlo. Mentre la piazza attende di sapere.