Salvione: “La smentita del Napoli su Koulibaly poco elegante. Suggerisco un nome devastante in attacco”

La smentita del Napoli sulle cifre per il rinnovo di Koulibaly sta facendo molto discutere. Il club azzurro con un comunicato ufficiale ha fatto sapere di non aver offerto 3 milioni di euro. Le parole utilizzate dal club azzurro sono molto dure. In questi giorni più di una volta si è parlato delle cifre del rinnovo di Koulibaly, con Corriere dello Sport che ha sottolineato come la SSCN abbia offerto 3 milioni di euro al giocatore per restare ancora a Napoli per quattro anni. Notizia che la società contesta duramente, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

Sulla questione ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Pasquale Salvione.

Il Napoli ha appena diramato un comunicato in cui si attacca il Corriere dello Sport per le cifre circolate sul rinnovo di Koulibaly

“Non posso che esprimere la mia solidarietà al collega Fabio Mandarini. Il Napoli contesta le cifre rese note sull’offerta a Koulibaly, senza fare accenno all’altra notizia, ovvero quella del trasferimento del parco auto. Vedremo come andrà a finire questa ‘telenovela’”

Non è stato molto elegante citare editore e giornalista, come a voler mettere uno in imbarazzo davanti all’altro…

“Mi permetti un ‘no comment’ essendo legato direttamente? Non posso che ribadire la solidarietà a Mandarini, ricordando la sua grande professionalità nel lavorare. Non aggiungo altro”

Consiglio al Napoli sul calciomercato

Salvione nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Mi chiedo perché il club di De Laurentiis non segua certe scelte sugli svincolati. Si parla di un interesse per Bernardeschi, che secondo me non esiste, ma perché il Napoli non prova a prendere un Luis Suarez? Un giocatore che può essere devastante e fare la differenza nei momenti clou in cui, quest’anno , il Napoli è crollato. Ripeto, la mia è una provocazione, ma potrebbe essere una soluzione”.