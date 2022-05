Perillo: “Rinnovo Koulibaly, weekend di lavoro tra De Laurentiis e l’agente”

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli è appeso ad un filo, Antonello Perillo della Rai svela che la trattativa è in corso in queste ore. In mattinata la SSCN con un comunicato ufficiale ha smentito le notizie sul rinnovo, ma soprattutto delle cifre dell’ingaggio di Koulibaly. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e secondo il giornalista della Rai una trattativa per il rinnovo è ancora possibile ed è in corso in queste ore con una trattativa in corso proprio in queste ore. Un affare rovente dato che il Napoli ha imposto una dura linea di contenimento dei costi e Koulibaly guadagna 6 milioni di euro a stagione.

Rinnovo Koulibaly: c’è il PSG in attesa

“Weekend di trattative intense tra Napoli e l’entourage di Koulibaly con De Laurentiis a lavoro, come scritto stamane, per un accordo in qualche modo in linea con la politica sugli ingaggi e dire no al Psg che senza ds è alla finestra. Occhio però: serve clima più sereno” scrive Perillo sulla trattativa per il rinnovo di Koulibaly col Napoli. Il giocatore piace anche al Barcellona, ma vanno tenuti sott’occhio anche i club di Premier League anche se De Laurentiis non cederà se non alle sue condizioni.