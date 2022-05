Arbitri, tutti gli errori decisivi che hanno falsato il campionato di serie A

Errori decisivi degli arbitri che hanno inciso sul campionato di serie A e sia sulla corsa scudetto che sulla lotta salvezza.

Gli errori degli arbitri hanno condizionato 87, su 380, partite di serie A. Tanti gli errori arbitrali che hanno sconvolto la stagione agonistica. In questo focus abbiamo preso in esame solo le gare condizionate nel risultato finale.

Ce ne sono altre che solo la sorte, o la bravura delle squadre penalizzate, ha riparato all’errore arbitrale. Sono da esempio Napoli – Sampdoria, 1 – 0 (Di Bello alla XXI), Bologna – Napoli, 0 – 2, (Marinelli alla XXII) e Lazio – Napoli, 1 – 2, (ancora Di Bello alla XXVII).

Nella zona d’alta classifica il Napoli ci ha rimesso praticamente il titolo e insieme all’Atalanta risulta fra le squadre peggio trattate dalle giacchette, ormai, variopinte. In bassa classifica sono il Bologna e la Salernitana le squadre più maltrattate.

SERIE A: GLI ERRORI DECISIVI DEGLI ARBITRI

Nella particolare classifica sono addirittura 9 gli arbitri internazionali compresi nei primi 10 posti. Gli arbitri che più degli altri avrebbero dovuto garantire l’applicazione delle regole ne hanno combinato di tutti i colori senza mai pagare pegno.

L’unico arbitro praticamente dismesso dalla Serie A è stato Serra per una norma, non una regola, del vantaggio disattesa in Milan – Spezia (XXII giornata).

Sorte diversa è toccata invece ad Orsato che dopo aver disatteso la stessa regola del vantaggio in Juventus – Roma (VIII) è stato elogiato dal designatore Rocchi ed utilizzato fino all’ultima giornata di campionato.

Tra l’indifferenza mediatica nazionale, e napoletana, l’arbitro di Schio è risultato persino decisivo in negativo nella lotta scudetto con le direzioni di Napoli – Milan (XXVIII) e Milan – Atalanta (XXXVII).

ORSATO E VALERI I PEGGIORI

Nella speciale classifica primeggia l’arbitro Valeri con 7 gare condizionate sulle 12 dirette. Per non essere accusati di partigianeria, basti ricordare che la strabiliante esibizione di Inter – Napoli (XIII), sfuggita al distratto mainstream partenopeo, ha destato l’indignazione del popolo milanese di fede rossonera.

Prima dell’exploit del peggio di sé nella Finale di Coppa Italia fra Juventus e Inter, Valeri è stato impiegato al VAR con effetti disarmanti anche nella sfida scudetto fra Napoli – Milan (XXVIII), peggio diretta da Orsato.

Il fallo di Tomori su Osimhen non ravvisato resta una pietra miliare fra i fatti e misfatti della storia del calcio.

CLASSIFICA: GLI ARBITRI CON PIÙ ERRORI IN SERIE A



ARBITRI ERRORI DECISIVI ARBITRI GARE PARTITE VALERI 12 7 Salernitana – Atalanta, 0 – 1, IV. Torino – Juventus, 0 – 1, VII. Bologna – Milan, 2 – 4, IX. Inter – Napoli, 3 – 2, XIII. Salernitana – Spezia, 2 – 2, XXIV. Sampdoria – Juventus, 0 – 3, XXIX. Genoa – Cagliari, 1 – 0, XXXIV. ORSATO 15 6 Atalanta – Bologna, 0 – 0, II. Sampdoria – Inter, 2 – 2, III. Juventus – Roma, 1 – 0, VIII. Spezia – Torino, 1 – 0, XII. Napoli – Milan, 0 – 1, XXVIII. Milan – Atalanta, 2 – 0, XXXVII. CHIFFI 16 6 Torino – Atalanta, 1 – 2, I. Milan – Lazio 2 – 0, III. Empoli – Inter, 0 – 2, X. Bologna – Venezia, 0 – 1, XIII. Milan – Roma, 3 – 1, XX. Genoa – Inter, 0 – 0, XXVII. DI BELLO 17 5 Venezia – Salernitana, 1 – 2, X. Lazio – Juventus, 0 – 2, XIII. Genoa – Salernitana, 1 – 1, XXV. Udinese – Roma, 1 – 1, XXIX. Cagliari – Milan, 0 – 1, XXX. DOVERI 17 5 Genoa – Verona, 3 – 3, VI. Genoa – Udinese, 0 – 0, XXIII. Fiorentina – Atalanta, 1 – 0, XXVI. Torino – Milan, 0 – 0, XXXII. Cagliari – Inter, 1 – 3, XXXVII. AURELIANO 8 4 Spezia – Juventus, 2 – 3, V. Venezia – Roma, 3 – 2, XII. Cagliari – Fiorentina, 1 – 1, XXIII. Genoa – Empoli, 0 – 0, XXVIII. PAIRETTO 12 4 Cagliari – Genoa, 2 – 3, III. Sassuolo – Inter, 1 – 2, VII. Venezia – Sassuolo, 1 – 4, XXVIII. Spezia – Lazio, 3 – 4, XXXV. GUIDA 14 4 Lazio – Roma, 3 – 2, VI. Inter – Milan, 1 – 2, XXIV. Torino – Inter, 1 – 1, XXIX. Fiorentina – Roma, 2 – 0, XXXV. MASSA 14 4 Roma – Napoli, 0 – 0, IX. Roma – Juventus, 3 – 4, XXI. Atalanta – Inter, 2 – 2, XXII. Roma – Atalanta, 1 – 0, XXVIII. MARESCA 16 4 Roma – Milan, 1 – 2. XI. Empoli – Juventus, 2 – 3, XXVII. Sassuolo – Juventus, 1 – 2, XXXIV. Spezia – Atalanta, 1 – 3, XXXVI. MARCHETTI 8 3 Inter – Cagliari, 4 – 0, XVII. Inter – Venezia, 2 – 1, XXIII. Milan – Udinese, 1 – 1, XXVII. PRONTERA 10 3 Atalanta – Cagliari, 1 – 2, XXIV. Sassuolo – Fiorentina, 2 – 1, XXVII. Juventus – Venezia, 2 – 1, XXXV. IRRATI 11 3 Venezia – Milan, 0 – 3, XXI. Roma – Lazio, 3 – 0, XXX. Juventus – Inter, 0 – 1, XXXI. MARIANI 14 3 Napoli – Atalanta, 2 – 3, XVI. Atalanta – Juventus, 1 – 1, XXV. Napoli – Fiorentina, 2 – 3, XXXII. MARINELLI 14 3 Genoa – Fiorentina, 1 – 2, IV. Atalanta – Udinese, 1 – 1, IX. Napoli – Empoli, 0 – 1, XVII. PEZZUTO 7 2 Cagliari – Roma, 1 – 2, X. Sassuolo – Napoli, 2 – 2, XV. AYROLDI 11 2 Napoli – Verona, 1 – 1, XII. Salernitana – Bologna, 1 – 1, XXVII. FOURNEAU 11 2 Cagliari – Spezia, 2 – 2, I. Bologna – Genoa, 2 – 2, V. MASSIMI 11 2 Napoli – Spezia, 0 – 1, XIX. Fiorentina – Empoli, 1 – 0, XXXI. FABBRI 12 2 Spezia – Roma, 0 – 1, XXVII. Roma – Bologna, 0 – 0, XXXV. SOZZA 14 2 Juventus – Fiorentina, 1 – 0, XII. Juventus – Napoli, 1 – 1, XX. COSSO 2 1 Empoli – Torino, 1 – 3, XXXV. COLOMBO 3 1 Torino – Empoli, 2 – 2, XV. SERRA 5 1 Milan – Cagliari, 4 – 1, II. GIUA 6 1 Juventus – Udinese, 2 – 0, XXII. VOLPI 6 1 Roma – Salernitana, 2 – 1, XXXII. GHERSINI 8 1 Inter – Spezia, 2 – 0, XV. PICCININI 8 1 Atalanta – Verona, 1 – 2, XXXIII. RAPUANO 9 1 Empoli – Venezia, 1 – 2, III. SACCHI 11 1 Juventus – Bologna, 1 – 1, XXXIII. MANGANIELLO 12 1 Inter – Empoli, 4 – 2, XXXVI. ABISSO 13 1 Udinese – Bologna, 1 – 1, VIII. TOTALE 87

Riproduzione consentita previa citazione della fonte: Napolipiu.com