Orsato è teoricamente l’arbitro migliore in Italia: Corriere dello Sport lo distrugge

Corriere dello Sport nella moviola di Milan-Atalanta contesta pesantemente l’operato di Orsato che non vede un fallo di Kalulu Su Pessina. La direzione di gara di Orsato è veramente pessima, anche perché non vede falli evidenti come quello di Djimsiti su Giroud. Ma quello più clamoroso resta il contatto Kalulu-Pessina, un fallo talmente evidente da far gridare allo scandalo. Non si capisce, come sia possibile che l’arbitro di Milan-Atalanta non sia intervenuto, sarebbe forse arrivato il momento che i direttori di gara cominciassero a spiegare alcune loro decisioni.

Moviola Milan-Atalanta: Kalulu-Pessina

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport su Orsato che viene pesantemente criticato: “Un errore di quello che viene ancora (per quanto?) considerato fra i migliori del mondo, Orsato (voto 4,5), indirizza pesantemente la corsa scudetto, già influenzata dalla peggior stagione arbitrale degli ultimi anni (con il Milan che, altre volte, ha subito decisioni sbagliate). Come si faccia a non fischiare in campo, naturalmente, serenamente, il fallo di Kalulu su Pessina sull’1-0 lo può sapere solo l’arbitro per il quale sono stati cambiati regolamenti e limiti d’età per permettergli di andare in Qatar (ed evitare alla nostra classe arbitrale la peggiore figuraccia di sempre)“.

Sul contatto Kalulu-Pessina aggiunge: “Kalulu inforca la gamba sinistra di Pessina con la sua destra: un fallo netto, chiaro, che Orsato o non ha visto o – peggio – ha ignorato. Sarebbe da VAR anche perché è in piena APP (fase d’attacco) e il gol arriva immediato. Ed invece: Orsato non fischia (saranno diversi i “non fischi” fatti), Irrati sicuramente in difficoltà si rifugia dietro il protocollo. Gol irregolare. Contatto sull’anca destra (per il VAR, che lo fa vedere) e sulla gamba destra (per noi) di Djimsiti su Giroud: anche qui, fallo netto, ma fuori area. Manca anche il giallo (non il rosso, non è chiara occasione)“.

Che gli arbitri di Serie A non siano il top lo si capisce in maniera evidente dai pesanti errori che commettono quasi ogni domenica. Anche il Napoli è stato spesso penalizzato dagli arbitri in questa stagione, punti che avrebbero potuto fare la differenza.