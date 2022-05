IL MATTINO – “Striscioni e contestazioni per il terzo posto, sembra una forzatura”

Il Napoli chiude il campionato di Serie A 2021/22 al terzo posto in classifica, gli azzurri davanti alla Juventus e dietro a Milan e Inter. Un campionato che sancisce il ritorno in Champions League del Napoli dopo due anni di assenza. Sicuramente una boccata di ossigeno per i conti della società di Aurelio De Laurentiis. Un passo importante e prestigioso quello di tornare nella massima competizione calcistica europea.

Eppure non sono mancante le contestazioni in questi giorni. Anche durante l’addio di Insigne, si sono levati cori contro la società, con anomali fischi che parevano provenire dagli altoparlanti dello stadio Maradona, come a voler coprire proprio quei cori.

Contestazioni De Laurentiis

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla necessità di trovare armonia in casa azzurra.