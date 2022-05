Classifica senza errori arbitrali XXXVI giornata serie A. Negati 11 punti al Napoli

Classifica senza errori arbitrali XXXVI giornata serie A. Negato ancora un rigore al Napoli. Ancora male l’arbitro Maresca.

Non positiva la giornata arbitrale ma ormai non è più una novità. Nel campionato degli svariati regolamenti arbitrali non ci hanno fatto mancare proprio nulla i boys di Rocchi, VAR compresi. Succede di tutto a Milano, negato al Napoli ancora un calcio di rigore. Non brilla il sopravvalutato Maresca a La Spezia.

Inter – Empoli 4 – 2, Manganiello (Banti – Zufferli).

Male Manganiello, peggio supportato da Banti al VAR. Non abbocca al triplo carpiato di Barella ma resta duro il commento di Tuttosport: “In balia degli eventi, un disastro”

Incredibile quanto concesso al tecnico interista Inzaghi per le proteste.

Al 22’ è incredibile il rigore che Manganiello assegna all’Inter per un fallo mai fatto da Parisi su Barella. Banti, al VAR, interviene perché Parisi colpisce nettamente prima il pallone e Manganiello è costretto a ritornare suoi passi. Al 45’ pareggia l’Inter ma il 2 a 2 di Lautaro è viziato dal fallo di Barella su Asllani. Non se ne accorge Manganiello e il VAR non interviene inspiegabilmente sul piede a martello di Barella meritevole anche di sanzione disciplinare. Al 64’ passa in vantaggio l’Inter, ancora con Lautaro, ma la rete pare viziata dal fallo di Skriniar su Di francesco. Arbitro e VAR si perdono l’invedibile fallo in scivolata di Skriniar sul giocatore toscano. Di Francesco è costretto ad uscire poco dopo (67’) per il colpo ricevuto ed è sostituito da Patrick Cutrone. Di francesco era entrato in campo al 61’ per sostituire Nedim Bajrami.

Torino – Napoli 0 – 1, Prontera (Irrati – Zufferli).

Ancora un rigore negato ai partenopei ma anche questo non è una novità. Si tratta appena del rigore n. 12 non concesso agli azzurri. Il fallo di Belotti (21’) su Koulibaly avviene in area di rigore e sfugge a Prontera ma è inspiegabile che Irrati e Zufferli non intervengano per segnalarlo. Sarà pure per Protocollo ma pare proprio che il VAR funzioni diversamente a determinate latitudini rispetto ad altre. Il VAR non interviene in Torino – Inter (XXIX) per un rigore da fischiare contro l’Inter e interviene poi in Udinese – Inter (XXXV) per vedere un rigore contro i friulani. Lo stesso Banti al VAR di Udinese – Inter che richiama Chiffi per rivedere un fallo su Dzeko e lo stesso Banti al VAR che in Napoli – Atalanta (XVI) non richiama Mariani sul mani di Zapata e sul fallo su Elmas in area bergamasca. E’ fortunata l’Inter ma col protocollo VAR restano sempre 12 i rigori negati al Napoli in campionato.

Spezia – Atalanta 1 – 3, Maresca (Irrati – Volpi).

Piove ancora sul bagnato a La Spezia. Thiago Motta evita di parlare dell’arbitraggio ma dopo Pairetto (Spezia – Lazio) il malumore è evidente in casa ligure. Maresca, dal canto suo, non ci fa mancare nulla. La reazione di Muriel su Amian è da cartellino rosso diretto. Si era al 62’ sul punteggio di 1 a 1. Al 72’ passa in vantaggio l’Atalanta con Djimsiti, ma la rete scaturisce dagli sviluppi di un calcio di punizione invertito. Maehle interviene con la gamba tesa su Maggiore, che rimane a terra dolorante, e Maresca addebita il fallo al giocatore spezzino.

Salernitana – Cagliari 1 – 1, Di Bello (Mazzoleni – Meli).

A differenza di quanto accaduto a Milano con Banti al VAR non intervenuto sul fallo di Barella è successo tutt’altro a Salerno. Sul rigore assegnato al Cagliari (fallo di Sepe su Baselli) è intervenuto Mazzoleni per un possibile fallo di Lykogiannis su Sepe. Di Bello corre al monitor e rivede la sua precedente decisione. Restano i dubbi sull’episodio. Per la cronaca, Mazzoleni non era intervenuto la settimana scorsa in Juventus – Venezia per il durissimo intervento di Zakaria.

Classifica senza errori arbitrali XXXVI giornata serie A

Ecco la classifica reale e la classifica senza errori arbitrali:

Classifica Reale Senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 80 Napoli 85 +12 Inter 78 Milan 76 -4 Napoli 73 Inter 67 -11 Juventus 69 Atalanta 64 +5 Lazio 62 Juventus 60 -9 Atalanta 59 Lazio 60 -2 Fiorentina 59 Roma 59 Roma 59 Bologna 51 +8 Verona 52 Fiorentina 50 -6 Sassuolo 47 Verona 49 -3 Torino 47 Torino 48 +1 Udinese 44 Sassuolo 47 Bologna 43 Udinese 44 Empoli 37 Empoli 41 +4 Sampdoria 33 Sampdoria 35 +2 Spezia 33 Salernitana 34 +4 Salernitana 30 Spezia 32 -1 Cagliari 29 Genoa 30 +2 Genoa 28 Cagliari 26 -3 Venezia 25 Vanezia 25

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com