Malfitano: “Devo dire una cosa sul Napoli, ecco perché ha perso lo scudetto”

Mimmo Malfitano giornalista di Gazzetta dello Sport, parla del Napoli e dello scudetto mancato da Spalletti. Nel giorno in cui si celebra la conquista del primo scudetto del Napoli il 10 maggio 1987, a Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, si parla anche di quello sfumato in questa stagione. Secondo Malfitano si parla troppo di “mancanza di dirigenti o di questioni collaterali, che non hanno niente a che vedere con quello che è successo in questa stagione“.

Per Malfitano il vero problema del Napoli è la “squadra ed intendo anche l’allenatore. Sono loro che vanno in campo, sono loro che devono dare tutto quello che hanno sul terreno di gioco. La verità è che il Napoli quest’anno non ha vinto lo scudetto perché non hanno la giusta mentalità. Io non ho mai avuto la sensazione che potessero vincere, lo si vedeva ogni volta che scendevano in campo“.