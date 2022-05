Il Napoli festeggia il primo scudetto, esplode la rabbia dei tifosi sui social

Il 10 maggio 1987 il Napoli vince il suo primo scudetto, grazie a Diego Armando Maradona. Un’atmosfera bellissima quella che si viveva in quei tempi allo stadio San Paolo, emozioni che ancora oggi fanno venire la pelle d’oca, anche a chi non c’era.

Anche la SSCN di Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare la conquista del primo scudetto del Napoli e lo ha fatto pubblicando una serie di foto, con le immagini dei campioni azzurri e dello stadio in festa.

L’iniziativa della società è apparsi su tutti gli account social del Napoli, ma non sono mancate le critiche. C’è chi scrive: “Non ho mai visto uno scudetto del Napoli, sono dell’89 e di questo passo non lo vedrò mai“. Un altro utente dice: “Siete solo dei buffoni con queste immagini“. Mentre c’è chi aggiunge: “State sfruttando qualcosa che non vi appartiene. L’attuale società non porterà mai uno scudetto a Napoli“.

Ma i messaggi di questo tipo sono davvero tantissimi. Anche perché ci sono generazioni intere che non hanno mai visto uno scudetto del Napoli. Anche alcune recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis non hanno rasserenato gli animi, visto che il patron sulla fame di vittoria dei napoletani ha detto: “Il tifoso napoletano va rispettato, ha sempre ragione anche quando ha torto. Vuole vincere ed è giusto che sia così. Uno che tutta la settimana viene vessato da moglie, figli, amanti, padri, capiufficio quando va allo stadio (o in uno stadio virtuale davanti a un bel bicchiere di vino e un pezzo di casatiello con gli amici) trova finalmente il suo sfogo: vuole divertirsi, sono tutti pares inter pares, non c’è più una condizione sociale che li differenzia, si è tutti insieme per una causa comune“.