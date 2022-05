Auriemma: “Con Sarri si vinceva lo scudetto, lo dicono i numeri”

Raffaele Auriemma a Tiki Taka parla del mancato scudetto del Napoli: “Con Sarri sarebbe arrivato il titolo“. Il giornalista napoletano ospite di Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, su Italia 1 dice: “Tutti dicono che bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché è arrivata la qualificazione in Champions League, obbiettivo primario di questa stagione. Però è chiaro che anche il presidente De Laurentiis avrebbe voluto vedere quel bicchiere tutto pieno. Il Napoli aveva il dovere di vincere lo scudetto, ha avuto molte occasioni per allungare in classifica sulle sfidanti Inter e Milan e non lo ha fatto“.

Auriemma a Tiki Taka aggiunge: “Il mese di aprile per gli azzurri è stato drammatico. Doveva essere il momento per accelerare, invece il Napoli ha raccolto solo un punto, in match decisivi per lo scudetto. Spalletti resterà sulla panchina del Napoli, perché per andare via dovrebbe accadere qualcosa che nel calcio non si verifica mai, ovvero le dimissioni dell’allenatore. Qualcosa potrebbe succedere se Spalletti riuscisse a trovare un accordo con un altro club. In quel caso De Laurentiis andrebbe su profili come Emery, De Zerbi e Italiano“. Sempre il giornalista napoletano dice: “Voglio aggiungere una cosa, tirando in ballo Maurizio Sarri. L’allenatore è andato via in malo modo ma con i suoi 86 e 91 punti ha dimostrato che se fosse stato sulla panchina del Napoli, con lui in questa stagione, si sarebbe vinto lo scudetto“.