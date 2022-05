Torino-Napoli 0-1, prodezza di Fabian, azzurri a +4 sulla Juve: Il video del Gol e gli highlights

Il Napoli batte il Torino 0-1 con un gol di Fabian Ruiz, Spalletti allunga a +4 sulla Juve di Allegri e consolida il terzo posto in classifica.

Vittoria di misura per il Napoli sul Torino, gli azzurri che volano a +4 sulla Juventus e blindano il terzo posto a due gare dalla fine. Il match-winner è Fabian Ruiz che, al 73′, ruba palla a Pobega, si invola verso l’area granata e trafigge Berisha col mancino. In precedenza, Insigne si era fatto parare un calcio di rigore dal portiere albanese. Si ferma a quota sei la striscia positiva del Torino mentre il Napoli riesce a dare continuità ai propri risultati dopo l’affermazione sul Sassuolo.

E’ la dodicesima vittoria degli azzurri fuori casa, un ruolino impressionante con 40 punti realizzati in trasferta. Il rammarico del Napoli è quello di averne sprecati tanti al Maradona, dove finora ne sono arrivati solo 33: con lo stesso passo anche a Fuorigrotta forse ora i discorsi sarebbero diversi e i rimpianti molto meno.

TORINO-NAPOLI 0-1

La vittoria del Napoli a Torino l’ha decisa Fabian Ruiz (settimo gol stagionale), con un recupero palla alta sul distratto Pobega e una percussione decisa da un diagonale di sinistro che ha beffato Berisha. Prima era stato il portiere granata grande protagonista con un rigore parato a Insigne. Il capitano del Napoli, invece, dopo aver sbagliato dal dischetto (stessa cosa era successa anche all’andata) si è divorato una clamorosa occasione per firmare il vantaggio (recupero prodigioso del suo amico Izzo).

Tutto questo è successo nel finale, dopo una partita bella e combattuta, in cui il Napoli ha creato molto e ha fatto di più per portare a casa i tre punti. Oltre al rigore fallito e all’occasione di Insigne, gli azzurri sono stati pericolosi nel primo tempo con Anguissa, Osimhen e Mertens su punizione. Spalletti è riuscito a soffocare il Toro con continue rotazioni in campo, l’uomo contro uomo di Juric spesso è stato sorpreso dai posizionamenti a sorpresa: il regista è stato spesso Ospina, chiamato a impostare quasi sempre dalla sua area.

MOVIOLA: FALLO DI IZZO SU MERTENS, È RIGORE

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Napoli, valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Prontera. 61′ RIGORE NAPOLI – Il contatto tra Izzo e Mertens è netto: il difensore granata sgambetta il belga in area di rigore, il penalty c’è.

Il TABELLINO

TORINO-NAPOLI 0-1 (primo tempo 0-0)

TORINO (3-4-3): Berisha; Bremer, Izzo (70′ Djiji), Rodriguez; Singo, Mandragora (65′ Pobega), Ricci (65′ Linetty), Vojvoda (65′ Ansaldi); Brekalo (81′ Pellegri), Praet, Belotti. All. Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; Anguissa, Ruiz (77′ Lobotka); Lozano (68′ Politano), Mertens (68′ Zielinski), Insigne (77′ Elmas); Osimhen (93′ Petagna). All. Spalletti

ARBITRO: Alessandro Prontera

GOL: 73′ Fabian Ruiz

ASSIST: –

AMMONITI: Mertens, Vojvoda, Lozano, Singo, Elmas

NOTE: 60′ rigore sbagliato da Insigne

HIGHLIGHTS E GOL TORINO-NAPOLI 0-1

Il video dei gol e degli highlights di Torino-Napoli, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.