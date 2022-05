Attacco al Napoli da Genova: “Tifosi rossoblu applaudono Insigne, fischi dal Maradona”

Napoli-Genoa fomenta anche polemiche, questa volta dal Secolo XIX che lamenta fischi dello stadio Maradona ai tifosi rossoblu. La sconfitta di Napoli per il Genoa sancisce anche la matematica retrocessione in Serie B dopo 15 anni. Un esito quasi scontato vista la stagione del Grifone. Nonostante tutto al termine della partita i tifosi del Genoa presenti al Maradona hanno applaudito i propri giocatori. Applausi che sono stati riservati anche a Lorenzo Insigne durante il suo giro di campo per salutare tutti i tifosi, alla sua ultima partita nello stadio di casa.

Ma il Secolo XIX mette in risalto anche dei fischi che sarebbero stati rivolti dai tifosi partenopei al Genoa. Ecco quanto viene scritto: “Lo stesso Insigne ha applaudito la curva rossoblù nel suo ultimo giro di campo, ricambiato. Fair-play più di quello che ha accompagnato l’ingresso del Genoa sul terreno di gioco, accolto dai fischi dei tifosi napoletani. Nessuna traccia del vecchio gemellaggio nato quarant’anni fa. In un clima di strana freddezza, i genoani hanno continuato a cantare e, quando la partita ha preso una brutta piega, hanno rispolverato i cori che si sentivano in B 15 anni fa. Cori già proiettati al ritorno in serie A. Cori di chi guarda già al futuro“.