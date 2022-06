Cannavaro consiglio a De Laurentiis: “Dybala e Koulibaly, che entusiasmo”

Fabio Cannavaro di campioni se ne intende, non a caso è un Pallone d’oro in grado di vincere dappertutto. Ma ha giocato anche con i più grandi al mondo ai tempi del Real Madrid e sa perfettamente riconoscere un giocatore che fa la differenza. In una intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Cannavaro dà un consiglio a De Laurentiis per gli acquisti di calciomercato: “Se fossi in De Laurentiis farei un proposta a Dybala” dice l’ex difensore napoletano, ora allenatore.

Cannavaro: “Dybala al Napoli”

L’attaccante argentino che si è liberato a parametro zero dalla Juventus sta attendendo ancora una squadra in cui giocare. L’Inter ha deciso di puntare principalmente su Lukaku e la pista nerazzurra si è raffreddata tantissimo. Inoltre c’è il Milan, ma da RedBird sono stati stanziati per il mercato ‘solo ‘ 50 milioni di euro e questo ha bloccato anche gli arrivi di Renato Sanches e De Ketelaere. “Ripeto: se fossi nel Napoli penserei a Dybala. Sai che entusiasmo porterebbe?” dice Cannavaro che su Koulibaly aggiunge: “Kalidou rappresenta un pilastro di una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in quel ruolo: chi ha un centrale così o magari un terzino sinistro di valore deve tenerli stretti. C’è carenza. Un centrocampista o un attaccante li trovi“.

Insomma il concetto è chiaro per creare entusiasmo a Napoli serve anche un nome importante, come quello di Dybala. Il club azzurro a breve lancerà la campagna abbonamenti ed un giocatore come Dybala sarebbe una genialata di marketing, ma ovviamente bisogna fare i conti con l’argentino che chiede almeno 8 milioni di euro di ingaggio, una cifra che spaventa moltissimo De Laurentiis.