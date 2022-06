Napoli serve un colpo come Dybala per gli abbonamenti: perché non si può sognare?

Il Napoli la prossima settimana lancerà la campagna abbonamenti. C’è tanta attesa per conoscere i prezzi dei vari settori dello stadio Maradona per chi deciderà di sottoscrivere la tessera. Ma la curiosità c’è anche nel capire se la contestazione a De Laurentiis, diventata oramai quotidiana, influirà sull’acquisto dell’abbonamento. I tifosi del Napoli contestano al patron azzurra una gestione non proprio esaltante della comunicazione. Dopo quella promessa di scudetto in conferenza stampa la situazione è solo degenerata, perché si è capito in maniera evidente che era una promessa vuota. Ma sono tante le questioni che non sono piaciute ai tifosi del Napoli, come quella frase sui tifosi vessati perché vogliono vincere. Insomma qualcosa di meglio si poteva fare dal punto vista comunicativo.

Dybala-Napoli: perché sognare

Secondo Corriere del Mezzogiorno ora al Napoli serve un colpo per sognare. In un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino attacca il pezzo cosi: “Perché a Roma si può sognare ed a Napoli no?” Una domanda più che giusta, soprattutto in un momento in cui la società deve lanciare una campagna abbonamenti ed un colpo a sensazione sarebbe un’azione di marketing da applausi. Ecco quanto viene scritto nell’editoriale.