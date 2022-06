Corriere della Sera: Koulibaly alla Juve, un colpo fenomenale

Non si arrestano le voci di mercato su Kalidou Koulibaly che piace alla Juve di Max Allegri che può perdere De Ligt. Anche i bianconeri devono fare i conti con il Fair Play Finanziario e dopo l’ingaggio di Vlahovic a gennaio e quello in arrivo di Pogba, il club difficilmente può realizzare il grande sogno di vedere l’accoppiata De Ligt-Koulibaly. Ma secondo Corriere della Sera, Koulibaly alla Juve sarebbe un colpo fenomenale, uno di quelli che ti fa svoltare la stagione, anche se dovesse andare via De Ligt. I bianconeri hanno parlato frequentemente con l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani che continua a cercare una sistemazione in un top club europeo.

Koulibaly alla Juve: affare impossibile

Ma la Juve deve parlare anche con il Napoli perché fino al 2023 il giocatore è sotto contratto con il club di De Laurentiis, che non lo lascerà mai partire per meno di 40 milioni di euro, anche a costo di perderlo a parametro zero. Dopo le fantasiose idee di mercato di Gazzetta su Koulibaly, con scambi impossibili da proporre al Napoli, il nome del difensore senegalese resta in orbita Juve. Forse più per una questione mediatica che per altro, visto che le possibilità sembrano ridotte al lumicino. Koulibaly non vuole andare alla Juve, anche per non fare uno sgarbo ai tifosi azzurri che lo venerano. Proprio ieri Koulibaly a BBC Sport ha parlato del suo amore per la gente di Napoli, ma soprattutto ha parlato di se stesso al Napoli a lottare ancora per lo scudetto. Parole chiare che fanno capire la volontà del giocatore di restare in maglia azzurra.

Ed allora si capisce la necessità di continuare a pompare la Juventus con trattative che sono impossibili, però c’è anche un limite, determinato soprattutto dalla volontà del giocatore. I bianconeri possono fare tutte le chiacchierate che vogliono con Fali Ramadani, ma alla fine quella che conta è la volontà di Koulibaly.