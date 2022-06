Gattuso non farà uno sgarbo al Napoli per Demme e Politano

Gennaro Gattuso, tecnico del Valencia,vorrebbe portare in Spagna Demme e Politano, ma non farà sgarbi al Napoli.

Gennaro Gattuso nuovo allenatore del Valencia, pensa a due calciatori del Napoli per rinforzare la rosa dei Valenciani. Il tecnico calabrese non farà nessuno sgarbo al Napoli, come riporta l’edizione odierna del quotidiano IL MATTINO:

“Fabian Ruiz, dopo aver detto no all’ennesima proposta di rinnovo, deve darsi da fare perché se non porta l’offerta da 30milioni, resta in azzurro e (senza firma) rischia di finire ai margini del progetto. Esattamente come è successo con Milik.

Gli agenti, che aspirano al Real e all’Atletico Madrid, sono stati avvisati: se non va via, deve rinnovare. Un po’ i problemi di tutti, in questi giorni di giugno: i nodi ce li hanno da ogni parte, in serie A. Tutti sognano nuovi contratti per diventare più ricchi, mica solo quelli del Napoli. Poi, magari, ci si accontenta di quello che si ha. Come per Politano: si, vero, Spalletti lo ha messo da parte nell’ultima parte del campionato. Ma non pare ci siano delle offerte per l’ex interista. O almeno, al Napoli non è arrivato nulla”.

Il Mattino aggiunge: “È lungo, molto, il mercato. Gattuso non farà sgarbi al Napoli: dunque, se Demme non è in vendita, non sarà lui a cercarlo. Lo stesso vale per Politano. Per Mertens, lo stallo è totale, dopo l’offerta via mail da 4 milioni di euro per restare un altro anno. L’Udinese non vuole Ounas e non accetta che possa essere inserito nell’operazione Deulofeu: solo cash, come è abitudine della cara bottega dei Pozzo. Lo spagnolo, nel frattempo, si gode le vacanze: ha il sì con il Napoli e non accetta la corte di altri club. Almeno per un’altra ventina di giorni. Il club azzurro deve dar via Ounas per liberare una casella. C’è la fila per Gaetano: ma Giuntoli ha spiegato a tutti che resta al Napoli”.