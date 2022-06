Spalletti e De Laurentiis si sentono tutti i giorni: La richiesta del tecnico al presidente

Luciano Spalletti tecnico del Napoli ha fatto una richiesta al patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli è impegnato nelle operazioni di calciomercato, mentre la questione rinnovi tiene in ansia il tecnico Spalletti. Il ritiro di Dimaro è alle porte, otto luglio ndr) e l’incertezza regna ancora sovrana in casa partenopea come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Bisogna fare in fretta, perché a Ferragosto si va in campo. Luciano Spalletti, ogni giorno si sente con il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo, Giuntoli, spinge per avere il gruppo al completo fin da Dimaro anche se sa che è difficile avere certezze di questo tipo.

La richiesta di Spalletti alla dirigenza del Napoli è importante: il tecnico vorrebbe lavorare sin da subito con i calciatori che avrà poi a disposizione per tutta la stagione. Ma Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non potranno dargli questa sicurezza. Tutti i calciatori azzurri sono sul mercato (naturalmente se arriverà la proposta giusta). Di conseguenza è praticamente impossibile prevedere già da ora quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane”.