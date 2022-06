Mundo Deportivo: Due club della Liga su Deulofeu, il Napoli rischia la beffa

Due club della Liga su Deulofeu, l’agente conferma l’interesse di Real Sociedad e Villarreal. Napoli rischio beffa.

Deulofeu è il nome caldo del mercato del Napoli. Tra l’udinese, proprietaria del cartellino e il club di De Laurentiis ballano 5 milioni di euro. La trattativa che fino a ieri sembrava in dirittura d’arrivo, potrebbe avere una brusca frenata.

Secondo quanto riporta il quotidiano iberico Mundo Deportivo, strong Roberto Olabe, ds della Real Sociedad, ha contattato l’entourage di Gerard Deulofeu comunicandogli che il club è interessato all’acquisto dell’attaccante. Deulofeu starebbe prendendo in grande considerazione l’offerta del club spagnolo che si unisce dunque anche al Villareal che sogna di riportare in Spagna l’attaccante: il rischio asta è dietro l’angolo, il Napoli resta avanti rispetto alle squadre spagnole ma dovrà accelerare per evitare la beffa.

NAPOLI- DEULOFEU SI COMPLICA LA TRATTATIVA?

Anche l’agente di Gerard Deulofeu, Albert Botines, ammette che sul calciatore c’è l’interesse di molti club: ” Il Napoli è un’ottima opzione per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori scelte. Vedremo come procederà il calciomercato nelle prossime settimane per capire cosa succederà. Ci sono diversi estimatori per il calciatore sia in Italia che in Spagna. Inoltre, c’è interesse anche in Premier League. Alcuni club stanno monitorando la situazione, chiedono quali sarebbero le cifre per il trasferimento soffermandosi sulle condizioni che permetterebbero al giocatore di andare avanti. Al momento, dunque, stiamo parlando con alcune società”.