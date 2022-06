Fabian strizza l’occhio al Real, la moglie al matrimonio di Davide Ancelotti

Fabian Ruiz strizza l’occhio al Real Madrid, la compagna al matrimonio di Davide Ancelotti, scopritore dell’ex Betis.

Fabian Ruiz, è in scadenza 2023 con il Napoli, il centrocampista andaluso ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto. L’ex Betis sogna di tornare il Spagna, in particolare dal suo mentore Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid. Secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano il Mattino, il centrocampista del Napoli ha messo il Real al primo posto tra le preferenze:

“Tornare in Spagna è il primo obiettivo di Fabian Ruiz. L’arrivo di Tchouaméni e la contemporanea presenza di tanti centrocampisti non sono un ostacolo. Nel passaggio di consegne del Real, Ancelotti chiederà almeno di provare a portare in Liga il centrocampista del Napoli che proprio lui aveva portato in azzurro nel 2018. Nel frattempo, la compagna di Fabian ha confermato la presenza ieri al matrimonio di Davide Ancelotti (vero scopritore del calciatore al Betis) che si è tenuto a Siviglia. Un indizio in più sul futuro?”.

Il quotidiano aggiunge: “Sei centrocampisti già in squadra, ma il mercato del Real Madrid non si è ancora chiuso. Anche in mezzo al campo. Secondo quanto riportato in Spagna da Superdeporte, Carlo Ancelotti chiederà ancora rinforzi a Florentino Perez quest’estate e nelle lista ai pimi posti c’è anche il nome di Fabian Ruiz. Non ci sono altre pretendenti: il Barcellona è fuori dai giochi, i club inglesi non sono la prima preferenza dello spagnolo, ecco perché il Real potrebbe approfittare dell’occasione“.