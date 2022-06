I giocatori forti restano in rosa: il Real Madrid blinda Modric a 37 anni

Il Real Madrid è pronto a rinnovare il contratto di Luka Modric, centrocampista che a settembre compie 37 anni. La notizia viene data da As con tanto di particolari. Il nuovo contratto sarà firmato senza pubblico e senza la stampa, ma con un atto privato con poche persone. Il portale spagnolo fa sapere che è stato facilissimo trovare l’accordo economico con il calciatore, con il Real Madrid che ha voluto tenere in rosa il giocatore che ha disputato 436 partite con la camiseta blanca, segnando 31 gol e fornendo 73 assist, oltre a vincere cinque Champions League, un Pallone d’Oro e altri titoli.

Insomma, nonostante l’età Modric che già la scorsa estate si era ridotto lo stipendio del 10% passando a guadagnare 10 milioni di euro a stagione, il Real Madrid ha deciso di rinnovare il contratto. Ovviamente il confronto tra Modric e Mertens a livello di importanza non si può fare, ma di certo entrambi i giocatori hanno un peso specifico importante nel proprio club. Il Real Madrid ha sicuramente un potenziale economico maggiore, ma anche il club spagnolo deve fare i conti con crisi economiche e pandemia.

Eppure quando un calciatore è così forte, così decisivo, come lo è Mertens, lo dimostrano i 148 gol totale e gli 11 messi a segno nell’ultima stagione, non lo si fa andare via solo per una questione di ingaggio. È invece quanto sta accadendo al Napoli, con De Laurentiis che ha promesso di fare di tutto per vincere lo scudetto, ma decide di rinunciare a Mertens, giocatore che a 35 anni può essere ancora più che decisivo.