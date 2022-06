Tunnel e assist: Politano super in Italia-Ungheria – VIDEO

Matteo Politano tra i protagonisti di Italia-Ungheria di Nations League terminata 2-1. L’attaccante del Napoli si è messo in evidenza con un assist a Pellegrini. Molto bella l’azione che ha portato al gol il giocatore della Roma, arrivato al minuto 45. Politano si è involato sulla fascia e dopo un tunnel all’avversario ha preso lo spazio giusto per mettere una palla al centro che ha completamente tagliato fuori la difesa avversaria, trovando tutto solo Pellegrini in area di rigore, che non ha dovuto fare altro che appoggiare il pallone in porta.

Il gol di Pellegrini, su assist di Politano, era stato anticipato dal bellissimo gol di Barella: un destro potente e preciso al limite dell’area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Una buona prestazione quella degli uomini di Mancini che hanno giocato per il secondo turno di Nations League. Durante il match c’è stata anche l’occasione per l’esordio di Alessio Zerbin con la Nazionale maggiore. Buona prestazione anche per Politano, giocatore che può essere ceduto dal Napoli. A quanto pare non è scattato il feeling giusto con Luciano Spalletti. Sul giocatore che c’è il Valencia di Gattuso, tecnico che anche quando era al Napoli gli ha dato molta fiducia. Il club di De Laurentiis lo valuta almeno 25 milioni di euro. Al suo posto in Campania può arrivare Bernardeschi.