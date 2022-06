Dalla Spagna – Il Psg vuole Scamacca, piace anche al Napoli: le cifre

Il Psg è scatenato e dopo aver blindato Mbappé con un mega contratto ed avendo in rosa ancora Neymar e Messi, cerca un altro attaccante. Secondo le ultime notizie di mercato provenienti dalla Spagna il Psg pensa a Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il 23 enne che ha segnato 16 gol in 38 partite ufficiali viene ritenuto un ottimo elemento dalla dirigenza parigina che ha detto addio a Di Maria e non prende più in considerazione Icardi come sostituto.

Il portale spagnolo fichajes.com fa sapere che il Psg per Scamacca non ha ancora fatto un’offerta ufficiale ma che il prezzo del suo cartellino può arrivare a 45 milioni di euro. Inoltre viene vitato anche il Napoli, insieme con Milan, Inter e Juventus, come società che sono interessate al giocatore. Con l’interesse del club francese per Scamacca si potrebbe alzare la sua quotazione, che già ora è molto elevata. Il giocatore vorrebbe restare in Italia come prima scelta, ma non disdegna un’avventura all’estero, soprattutto se dovesse chiamare un club come il Psg, in grado di offrigili anche un ricco contratto, in barba a qualsiasi Fair Play Finanziario della Uefa. Le quotazioni di Scamacca sul calciomercato sono in netto aumento, così come il costo del suo cartellino.