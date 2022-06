Kvaratskhelia, il CT della Georgia: “Diventerà un top player! Il Napoli è stato bravissimo a prenderlo”

Kvaratskhelia fa innamorare il Napoli, il ct della Georgia elogia l’esterno e fa i complimenti al club azzurro.

E’ bastato poco per il colpo di fulmine tra i tifosi del Napoli e Kvaratskhelia. L’esterno della Georgia sarà il sostituto di Insigne per la prossima stagione in Serie A e in Nazionale ha fatto vedere lampi di classe.

Dribbling, fantasia e soprattutto gol conditi da assist per il georgiano. nelle tre partite con la sua Nazionale ha incantato tutto segnando anche gol bellissimi. Sta trascinando la Georgia in Nations League e a Napoli potrebbe diventare subito un idolo dei tifosi.

IL CT DELLA GEORGIA ELOGIA KVARATSKHELIA

Willy Sagnol, ct della Georgia, dopo la vittoria per 0-3 ottenuta contro la Macedonia del Nord in Nations League, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul talento del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia .

“Kvaratskhelia? Il Napoli se ha deciso di acquistarlo è perchè ci ha visto delle qualità. Khvicha sa giocare molto bene e lì ci sono tanti giocatori di qualità, ognuno con un ruolo ben definito. Sono d’accordo con chi dice che Khvicha sia qualcosa di speciale. Non avete ancora visto le sue qualità, in Italia diventerà un top player”.

NATIONS LEAGUE: KVARATSKHELIA IN GOL

Il gol di Kvaratskhelia in Macedonia del Nord-Georgia dà un ulteriore saggio delle qualità del giocatore. Al punto che il telecronista ha urlato: “Il Napoli ha preso un fenomeno“. Questa volta il futuro attaccante del Napoli ha segnato con un destro forte e preciso che ha insaccato il pallone alle spalle del portiere avversario. Ma il giocatore georgiano ha fatto vedere di poter segnare in molti modi, sia con tiri a giro, sia con azioni personali che corali. Di certo non sono mancate le battute su Kvaratskhelia, come quelle del tipo: “Segna solo nel campionato georgiano”. Ebbene il giovane attaccante sta dimostrando di segnare anche a livello internazionale, come aveva fatto già in passato ad esempio nel match tra Georgia e Spagna. Ora a Napoli c’è grande curiosità di vedere il giocatore all’opera con la maglia azzurra. Kvaratskhelia non è ancora ufficiale al Napoli, ma il suo acquisto è stato già annunciato da De Laurentiis.