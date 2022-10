Caressa snobba il Napoli: “In serie A gioca il centrocampista più forte del mondo dopo De Bruyne”

Fabio Caressa snobba il Napoli, per il giornalista Sky in Serie A, Milinkovic-Savic è il centrocampista più forte del mondo dopo De Bruyne.

Il Napoli continua a macinare record in serie A e in Europa anche grazie alla forza del suo centrocampo: Anguissa e Lobotka stanno conquistando le copertine dei maggiori media internazionali, in Italia invece si continua a snobbare i partenopei.

Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Caressa e i suoi ospiti hanno parlato a lungo del difficile inizio di stagione di Juventus e Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha collezionato solo dodici punti dopo otto giornate di campionato. La vittoria di misura in Champions League contro il Barcellona è stata esaltata e non è mancata qualche piccola critica: “C’è una cosa insopportabile nell’Inter, si mandano troppo a quel paese in campo. Ma è un continuo. Ero a San Siro, è insopportabile vederli. Sembra che non si aiutino come prima“.

Caressa è poi passato a Roma e Lazio, in particolare la squadra di Sarri, reduce da tre vittorie consecutive, per il cronista di Sky sembra lanciata verso la lotta per un posto nella prossima Champions League grazie alla sua stella: “Per me De Bruyne è il miglior centrocampista al mondo e non c’è dubbio, ma subito dopo per me c’è Milinkovic-Savic. Io lo vedo appena dopo, può fare la differenza ovunque ora che ha tolto le infradito e gioca con concretezza sempre. Io ne sono innamorato”.

Non ce ne voglia il buon Caressa ma in serie A ce ne sono almeno due che in questo momento sono superiori al centrocampista della Lazio e lo hanno dimostrato anche in campio europeo, stiamo parlando di Anguissae Lobotka. I due perni del centrocampo del Napoli, non solo alzano il livello della squadra ma fanno realmente la differenza in campo.