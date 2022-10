Zielinski: “Napoli di Sarri? Quest’anno possiamo fare meglio: il sogno è di tutti”

Zielinski dichiara che il Napoli attuale può fare meglio del Napoli di Sarri e che tutti hanno un sogno

Piotr Zielinski tocca vari temi nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Dopo aver parlato nella prima parte sulla vittoria contro l’Ajax, il centrocampista polacco è convinto che il Napoli attuale può fare meglio del Napoli di Sarri.

Questo è il miglior Zielinski della carriera? “Sto facendo bene, ma posso ancora migliorare. Spero di arrivare ancora di più al top, fare tanti assist e migliorarmi giorno dopo giorno”.

C’è grande unità di gruppo? “Se uno fa gol non è solo merito suo, bisogna vedere anche chi ha passato la palla, o ha fatto il passaggio, siamo tutti importanti. Speriamo che rimanga questo spirito per sempre, vogliamo fare grandi cose”.

Zielinski ringrazia Guidolin che lo ha fatto esordire in Serie A

Anguissa-Lobotka-Zielinski? “Sicuramente è uno dei centrocampi più forti in Europa”.

Sei felice del fatto che Guidolin è orgoglioso del leader Piotr? “Cerco di dare sempre il massimo per la squadra, se si vedono i risultati ancora meglio. Sono felice per le parole di Guidolin, lo ricordo all’Udinese, mi ha fatto esordire in Serie A dandomi tanti consigli. Penso che gli darò ancora più soddisfazioni e gioie nel corso della mia carriera”.

Il Napoli attuale può fare meglio del Napoli di Sarri? “Spero di sì, siamo un’ottima squadra, c’è tutto per fare bene e lo stiamo dimostrando. Mancano ancora tanti punti e tante partite, sono sicuro che la squadra farà il possibile per raggiungere grandi risultati. I sogni possono diventare realtà, questa S di Spalletti che sia di sogni…”.