Di Fusco stupisce tutti: “Questo Napoli è più spettacolare del Napoli di Maradona”

Raffaele Di Fusco, scudettato azzurro, ritiene che il Napoli attuale è più spettacolare del Napoli di Maradona

Raffaele Di Fusco, ex portiere azzurro, rilascia delle dichiarazioni che stupiscono tutti sullo spettacolo maggiore che regala questo Napoli rispetto al Napoli di Maradona. Nel corso di Si gonfia la rete, trasmissione di Radio CRC, il grande amico dell’ex Pibe de Oro sentenzia: “Portieri? Esiste il primo ed il secondo. L’alternanza l’hanno sperimentata sia Napoli che PSG e hanno capito che non va bene. Questo Napoli è più spettacolare rispetto al Napoli che vinse lo scudetto, perché ci troviamo in un calcio diverso, più veloce”.

“C’è un pressing offensivo molto più duraturo, prima si mollava dopo 5 minuti. La nostra era una squadra vincente. Il Napoli di oggi penso che esprima il migliore gioco in Europa, ma non aspettiamoci che tutte le partite siano fatte in questo modo. Guardiamo partita per partita. È più spettacolare e bella della nostra, ma dovrà diventare vincente che è diverso”.

Di Fusco si sofferma sulle qualità di Meret