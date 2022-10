La rivoluzione Napoli da modello in politica. Severgnini: “Il PD prenda spunto”

La rivoluzione estiva del Napoli viene presa come modello per la politica da Beppe Severgnini che invita il PD a prendere spunto

La rivoluzione estiva del Napoli crea i suoi adepti anche in politica tanto che Beppe Severgnini scrive: “Il Partito Democratico deve fare come il Napoli“: Il paragone sorprendente arriva nel corso del programma televisivo ‘Otto e mezzo’, trasmissione di approfondimento di La 7, dedicato alla politica e all’economia, condotto dalla giornalista Lilli Gruber. A pronunciarlo in diretta è Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera che ha affermato: “I senatori dovrebbero capire che hanno avuto una storia importante nel PD ma ora devono farsi da parte”.