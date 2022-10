Napoli, report dell’allenamento: novità su Osimhen in direzione Cremonese

Il Napoli pubblica il report dell’allenamento e dà novità importanti su Osimhen in direzione Cremonese

Il Napoli pubblica il report dell’allenamento di stamattina e dà notizie in merito al profilo di Osimhen in vista della partita contro la Cremonese. La compagine azzurra si è allenata stamattina nel centro sportivo di Castel Volturno, lo ha annunciato il sito ufficiale del club nel report giornaliero: “Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto campo e a chiusura di sessione esercitazione su calci piazzati. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo”.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti deciderà domani per la convocazione di Osimhen

Il calciatore sta ritrovando la forma migliore ma molto probabilmente non sarà disponibile per la trasferta di Cremona. Di certo il nigeriano darà tutto se stesso per essere presente ma spetterà a Luciano Spalletti decidere se portarlo per la gara in terra lombarda oppure tenerlo a riposo in vista delle partite contro Ajax e Bologna. L’ex Lilla e Charleroi scalpita perché vuole dare il suo apporto in una stagione che è iniziata nel migliore dei modi per il Napoli. In più c’è la grande voglia di dedicare un goal alla sua prima figlia che è nata ieri.