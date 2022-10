Napoli: i convocati di Luciano Spalletti, fuori Osimhen

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli in vista della sfida con la Cremonese, fuori Victor Osimhen.

Il tecnico del Napoli non avrà a disposizione l’attaccante nigeriano che ha smaltito l’infortunio rimediato con il Liverpool in Champions League, ma non è ancora nella lista dei convocati. Osimhen in questi giorni non si è allenato quasi mai completamente con la squadra, inoltre ha saltato un allenamento il giorno in cui è diventato papà e quindi non sarà a disposizione del tecnico toscano che però ha recuperato Giovanni Di Lorenzo, Kviccha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski che avevano accusato qualche problemino fisico durante la gara di Champions League.

Napoli: la lista dei convocati

Portieri: Meret, Sirigu, Marfella;

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka;

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski;

Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.

Sicuramente Luciano Spalletti farà turnover nella sfida con la Cremonese. Ndombele è in rampa di lancio, ma attenti anche da Ostigarda al posto di Rrahmani in difesa. Una piccola chance anche per Zanoli, visto che Di Lorenzo potrebbe avere un turno di pausa. Kvaratskhelia dovrebbe partire da titolare, a completare l’attacco con Simeone e Politano.

Napoli probabile formazione con la Cremonese: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Cremonese-Napoli dove vederla in tv

La sfida tra Cremonese e Napoli valida per la nona giornata di Serie A si gioca domenica 9 ottobre alle ore 18.00. Cremonese-Napoli sarà trasmessa in diretta tv sui canali Dazn, visibile anche in streaming con la piattaforma Dazn, attraverso pc, smartphone, smart tv e console di ultima generazione.