Cassano alla Bobo Tv: “Spalletti un genio, Ajax e Torino, ecco come ha vinto”

Antonio Cassano parla di Luciano Spalletti alla Bobo Tv, l’ex calciatore commenta le vittorie del Napoli con Torino e Ajax.

Con Ventola, Adani e Vieri, Cassano interviene alla Bobo Tv e parla anche del Napoli che è primo in classifica in Serie A con il miglior attacco, ma anche primo nel Girone A di Champions League con il miglior attacco. Insomma un ruolino di tutto rispetto, anche se i media italiani tendono ad esaltare altri club, nonostante il Napoli, in questo momento stia dando spettacolo.

Cassano esalta Spalletti

Secondo Antonio Cassano il tecnico del Napoli è riuscito a “preparare due partite in una e vi spiego: Torino e Ajax giocano allo stesso modo, ovvero uomo contro uomo. Spalletti ha usato questo fattore a suo vantaggio“. L’ex calciatore poi aggiunge: “Il Napoli contro l’Ajax poteva fare anche dodici gol, li ha letteralmente disintegrati. La squadra olandese è abituata a palleggiare ed a gestire il gioco, questo ha permesso ancora di più alla squadra azzurra di affondare il colpo. Mentre con il Torino è stato diverso, perché loro sono più abituati a correre, dato che hanno meno qualità tecnica“.

Secondo Cassano il vero “genio del Napoli è Spalletti. Lobotka sta dimostrando di essere ancora più forte. Il georgiano è un autentico fenomeno“. Il Napoli però è sempre chiamato a confermarsi partita dopo partita. La sfida con la Cremonese sarà l’ennesimo esame da superare per gli uomini in azzurro. La vittoria con l’Ajax deve essere dimenticata in fretta e contro gli uomini di Alvini, affamati di punti salvezza, servirà una grande prova di maturità.