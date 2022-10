Maurizio Pistocchi bacchetta i media italiani, all’estero tutti pazzi per il Napoli, che viene snobbato in Italia.

Lo si era capito già dal post partita di Ajax-Napoli 1-6 gli azzurri avevano distrutto la squadra olandese, partendo da un gol di svantaggio ne avevano segnato sei. Dominio assoluto della squadra di Spalletti su di un campo difficile e contro una squadra molto forte. Ma gioco spumeggiante e risultato non avevano interrotto il dominio del Nord in tv. Si perché Infinity+ e Mediaset hanno deciso comunque di aprire la serata con la vittoria dell’Inter contro il Barcellona a San Siro, mettendo in secondo piano anche un rigore netto non concesso al Barça di Xavi.

Ma il dominio del nord sui media è continuato anche il giorno dopo con Gazzetta che in prima pagina relega il Napoli in un angolo, ma apre con l’Inter, magnificando le gesta della squadra di Inzaghi. Una cosa che avviene anche con Sportmediaset che apre il notiziario sportivo su Italia 1 con bene 3 servizi sull’Inter per poi passare anche al Napoli. Insomma come scrive Maurizio Pistocchi: “Tutti pazzi per il Napoli, ma in Italia…”. Il giornalista allega anche una foto del The Telegraph, giornale olandese che scrive di come il Napoli sia diventato la squadra che meglio intrattiene i tifosi. Il riferimento è alla bellezza del suo calcio, che ha incantato anche la Cruijff Arena, anche il se l’allenatore dell’Ajax ha detto che si aspettava qualcosa in più dal Napoli.