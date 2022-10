Raspadori stregato da Napoli: ecco dove ha deciso di abitare

Giacomo Raspadori abiterà a Napoli città nella sua avventura in azzurro, un legame già forte con il capoluogo campano.

Fin dal primo giorno sia Raspadori che la compagna hanno subito mostrato grandissimo affetto verso la città di Napoli. Lo stesso calciatore ha fatto pressioni e si è imputato per vestire la maglia azzurra e quella di nessun altro club. Durante la trattativa tra Sassuolo e Napoli per Raspadori si era inserita la Juventus, promettendo milioni e futuro grandioso, ma il giocatore ha voluto Napoli. Ora Raspadori sta segnando con continuità e la doppietta in Champions League all’Ajax è solo una ulteriore conferma del suo valore tecnico, fisico e mentale, che può solo aumentare.

Dove abita Raspadori

Jack sta diventando un punto di riferimento per Luciano Spalletti, tanto che c’è chi pensa a come farà il tecnico a toglierlo dal campo, oppure a farlo coesistere, quando tornerà Victor Osimhen, oramai vicinissimo al rientro dopo l’infortunio. Intanto cresce il feeling di dell’attaccante e della fidanzata con la città di Napoli. Raspadori ha deciso di abitare a Napoli, più precisamente a Posillipo, come fa sapere Gazzetta dello Sport. La sua abitazione non dista molto da quella di Dries Mertens a Palazzo Sant’Anna. Jack e la fidanzata potranno godere del paesaggio mozzafiato che la collina di Posillipo sa offrire, della brezza marina e del sole che inonda le finestre al mattino.