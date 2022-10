Napoli: turnover con la Cremonese, Kvaratskhelia out tutti i cambi di Spalletti

Luciano Spalletti è pronto a fare turnover con la Cremonese, Ndombele in rampa di lancio, ma può riposare anche Kvaratskhelia.

La sfida di domenica alle ore 18 tra Cremonese e Napoli è un’altra tappa fondamentale per la stagione della squadra azzurra. Il Napoli che batte l’Ajax alla Cruijff Arena è chiamato immediatamente ad una partita diversa ma decisiva. Gli uomini di Alvino hanno disperato bisogno di punti, ma non rinunciano al gioco e con il Lecce hanno fatto registrare un’ottima prestazione, anche se hanno portato a casa solo un pareggio.

Paradossalmente la sfida con la Cremonese per il Napoli può essere anche più complicata di quella con l’Ajax, anche se gli azzurri sembrano aver dimostrato di non soffrire più di cali di tensione.

Tunover Spalletti: chi riposa con in Cremonese-Napoli, Kvaratskhelia in dubbio

Giocare ogni tre giorni e tenere sempre alta l’attenzione non è facile per nessuno. Sarà questa una delle insidie da fronteggiare per il Napoli. Spalletti ha in mente anche un turnover con la Cremonese, per centellinare anche le forze in questo tour de force che terminerà con l’inizio dei Mondiali in Qatar. Ieri vi abbiamo anticipato alcune delle scelte di Spalletti, che non deve preoccuparsi per l’infortunio di Di Lorenzo, ma comunque farà ruotare i suoi uomini.

Per la sfida con la Cremonese c’è in dubbio anche Kvaratskhelia. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno: “Potrebbe esserci un cambio al centro della difesa, con in campo uno tra Ostigard e

Juan Jesus, a sinistra tornerà Mario Rui. Dovrebbe fermarsi Zielinski, al suo posto potrebbe giocare Ndombele. Kvaratskhelia anche è uscito acciaccato dalla sfida contro l’Ajax, ieri era già in gruppo, ha gestito e superato le contusioni rimediate ma Spalletti potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina, iniziando la gara di Cremona magari con Elmas. Domenica ci sarà il solito ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con Osimhen, ieri diventato papà, pronto a rientrare per uno spezzone di gara“.