Disastro Orsato a Milano. L’arbitro di Inter – Juventus 2017 ne combina di tutti i colori

Milan- Juventus, disastro Orsato fra rigore negato e rete irregolare convalidato. L’arbitro ne combina di tutti i colori.

Disastro Orsato a Milano. L’arbitro di Inter – Juventus 2017 – 2018, di Juve – Rroma e Napoli – Milan della passata stagione ne combina di tutti i colori a Milano. Il web insorge sul gol convalidato al Milan.

Il gol con cui il Milan si porta in vantaggio sulla Juve allo scadere del primo tempo per un fallo su Cuadrado. Theo Hernandez, infatti, conquista il corner da cui nascerà il gol di Tomori in seguito a un vigoroso intervento sul colombiano, che l’arbitro Orsato non vede e che il Var lascia correre come da regolamento. Un’azione probabilmente da fermare prima e che in campo ha fatto discutere, fino all’evidente alterco tra il tecnico rossonero Pioli e l’attaccante juventino Vlahovic.

I tifosi della Juve si sono scatenati al termine di Milan-Juventus. “Orsato ha favorito il Milan, su Cuadrado era fallo netto” questa la sintesi dei tifosi bianconeri, inviperiti con direttore di gara e addetto al Var, Chiffi. In poco tempo Orsato è diventato top trend su Twitter, così come l’oramai noto #Allegriout.

Non preoccupa tanto il rigore non dato contro la Juve. Quello che realmente preoccupa è il primo gol milanista. Il fallo su Cuadrado è gigantesco ma questo è l’anno che il Milan deve vincere ancora lo scudetto . Dopo Aureliano e Maresca arriva Orsato che ne ha combinate di tutti colori.

Orsato quando si trova difronte il Milan sbaglia spesso, anche qualche mese fa in occasione di Milan-Napoli, l’arbitro di Schio negò un rigore solare agli azzurri.

Eppure il rigore per fallo di Tomori su Osimhen era netto a vedere le immagini. Il difensore rossonero non prende mai il pallone. Ma anche in questa circostanza l’arbitro Orsato decide di non intervenire, stessa cosa fa anche il Var che non richiama il direttore di gara, nonostante l’errore sia evidente.