Milan-Juventus: rigore per tocco di mano di Vlahovic, tifosi rossoneri furiosi – FOTO

Milan-Juventus di Serie A, nel primo tempo rigore non concesso ai rossoneri per tocco di braccio di Vlahovic, interviene il Var.

Non sono mancate le proteste per la decisione di Orsato di non concedere il rigore per un sospetto fallo di mano di Vlahovic in area di rigore bianconera. L’attaccante della Juve colpisce il pallone con il braccio, ma sembra averlo molto attaccato al corpo. Eppure l’episodio sta facendo gridare allo scandalo a molti tifosi del Milan sui social. C’è chi è convinto che Vlahovic cerca di giocare il pallone e che quindi il rigore andava concesso.

Milan-Juventus: perché è stato chiesto il rigore dai rossoneri

L’arbitro Orsato ha deciso di non concedere il rigore al Milan per il presunto fallo di mano di Vlahovic. Sull’episodio è intervenuto anche il Var Chiffi che dopo un controllo ha fatto proseguire l’azione. Questo non ha fatto spegnere l’ira di tantissimi tifosi del Milan, infuriati per la mancata concessione del penalty. L’episodio sta facendo molto discutere, perché le opinioni sono molto contrastanti tra i tifosi. C’è chi è assolutamente certo che il rigore per Milan era evidente, dato che Vlahovic voleva colpire la palla, chi invece è dell’opinione completamente opposto. Gli arbitri, però, hanno deciso di non assegnare il rigore, guardando anche le immagini al replay.