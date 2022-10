Chirico: “Il Napoli aiutato dal Var e dalle sviste arbitrali in Europa”

Marcello Chirico punta il dito contro il Napoli, la squadra di Spalletti domina in serie A e in Europa ma per lo Juventino è aiutata.

Marcello Chirico, direttore de il Bianconero.com e grande tifoso della Juventus continua il suo stucchevole piagnisteo. Chirico dopo aver affermato che il VAR è stato introdotto per penalizzare la Juventus, punta il dito contro il Napoli. La squadra di spalletti che ha rifilato sei gol all’Ajax viene accusata di essere aiutata dagli arbitri e dal VAR. Ecco cosa scrive:

Chirico: “I danni del Var si vedono anche in Europa: Napoli e Inter aiutate dalle sviste. Rocchi ha fatto scuola”

“Cosa ci ha detto quest’ultimo turno di Champions? Ha confermato ciò che già avevamo capito nel nostro campionato, e cioè: il Var non è affatto dirimente negli episodi oscuri di una partita, e talvolta può addirittura diventare dannoso. E non per colpa della tecnologia, che il suo dovere lo fa sempre, ma di chi la usa. Un brutto vizio di cui non ci libereremo mai, in Italia come all’estero, perché quella arbitrale è una casta impermeabile a critiche e cambiamento dei tempi”.

Chirico nel suo piagnisteo non risparmia nessuno: “I direttori di gara si ritengono infatti tali, ovvero “direttori”, a pieno titolo. Vogliono “dirigere” una partita come piace a loro, a costo di prendere cantonate pazzesche. Tipo in Juve-Salernitana, o per ultimo in Inter-Barcellona. Cambiano i palcoscenici, non il modo di arbitrare.

Decidono loro quali episodi punire e quali no, e come interpretare il regolamento, anche quando dispongono di immagini in grado di parlare da sole. La dinamica del primo della sestina di gol rifilata dal Napoli all’Ajax è stata identica a quella del 3-2 della Juve con la Salernitana, questa volta con Lozano nella situazione “ininfluente” di Bonucci. Gol ovviamente convalidato. Come stabilisce il regolamento IFAB internazionale, quello interpretato ogni weekend a soggetto dai signori/padroni dell’Aia. E se glielo fai notare, anziché chiedere scusa fanno pure gli offesi“.

Dossier Juve

Chirico punta il dito ancora una volta sul Napoli, solo le accuse di “aiutini”fanno ridere, perchè la squadra di Spalletti ha letteralmente strapazzato gli avversari sul campo, mente la sua Juve fa molta fatica. Ci piacerebbe ricordare che sono almeno 50 anni che i dossier sugli aiuti arbitrali vedono proprio i bianconeri al primo posto.

Si decida Chirico, ci si può lamentare degli arbitri? o no? perchè in più di un’occasione ha tacciato i napoletani di essere piagnoni quando si sono lamentati di oggettivi errori, ora che sta inondando l’etere con le sue lacrime cosa dovremmo dire?

In ogni caso lasciamo qualche link solo per rinfrescare la memoria di qualche bianconero. Forza Napoli Sempre.