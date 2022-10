Cremonese-Napoli, Osimhen o Raspadori? La decisione di Spalletti

Cremonese e Napoli si affrontano per la nona giornata di Serie A. Spalletti deve sciogliere un dubbio in attacco Osimhen o Raspadori.

La nona giornata di Serie A vede il Napoli far visita alla neopromossa Cremonese. Azzurri protagonisti di un momento d’oro tra campionato e Champions, grigiorossi chiamati a risalire dal fondo della classifica.

La vittoria straripante del Napoli ad Amsterdam ha certificato lo stato di grazia della squadra di Spalletti, al vertice in A con 20 punti e nel proprio girone di Champions: nell’ultimo turno, i partenopei hanno battuto 3-1 il Torino. Cremonese invece in piena zona retrocessione a quota 3 e reduce dal pareggio di Lecce.

L’ultimo incrocio tra i lombardi ed il Napoli risale alla stagione di Serie B 1998/1999, mentre in Serie A le due compagini non si affrontano dalla stagione ’95/96 (0-0 all’allora ‘San Paolo’, 1-1 a Cremona).

CREMONESE-NAPOLI: SPALLETTI RITROVA OSIMHEN

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha giocato la sua ultima partita esattamente un mese fa – il 7 settembre in Champions League contro il Liverpool all’esordio – ma adesso non vede l’ora di tornare in campo.

L’azzurro ha saltato l’allenamento di ieri per il lieto evento della nascita della primogenita a Napoli, ma anche quest’oggi il nigeriano ha svolto solo parte del lavoro in gruppo e un’altra parte di lavoro personalizzato in campo in solitaria.

Victor sta letteralmente esplodendo: scalpita, non vede l’ora di giocare, non ne può più di stare a guardare e ha voglia di entrare già nella lista dei convocati per la trasferta di domenica a Cremona. Non resta che attendere la benedizione medica e poi comincerà un’altra storia. Magari grandiosa, magari più grande di quella che il Napoli è riuscito a scrivere anche senza di lui: sempre vincente, sempre a segno, addirittura tennistico con l’Ajax. Però anche accompagnato da una considerazione insistente: e pensare che manca ancora Osimhen.

Le parole che Spalletti ha pronunciato dopo la storica notte di Amsterdam, preannunciano una decisione già presa: “Vogliamo recuperare Osimhen, abbiamo bisogno di lui“. Concetto chiarissimo come la successiva valutazione del signor Luciano: al netto del rendimento di Simeone e Raspadori sarà ogni volta un piacevole problema comporre l’attacco. Ma un sospetto, beh, è molto fondato: sarà comunque un attacco delle meraviglie. Domani, per la rifinitura, Spalletti e lo staff medico scioglieranno completamente le riserve.

PROBABILI FORMAZIONI

Cremonese che potrebbe proporre il tandem offensivo Dessers-Okereke, con Pickel a supporto. In mediana maglia per l’ex Torino e Milan Meitè, sugli esterni Sernicola e Valeri, pacchetto arretrato a tre Aiwu-Bianchetti-Lochoshvili a protezione di Radu.

Nel Napoli si profila un turnover in vista dell’Ajax: pronti Ostigard, Ndombele e Simeone dal primo minuto (Zielinski non è al meglio), con Rrahmani, Raspadori e Kvaratskhelia verso la panchina in virtù dei tanti impegni ravvicinati. Da valutare anche l’impiego di capitan Di Lorenzo: in caso di riposo, spazio a Zanoli.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Lozano. All. Spalletti.

CREMONESE-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

La partita di Serie A tra la Cremonese ed il Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console PlayStation o XBox; utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure il TIMVISION Box.

Per gli abbonati DAZN e Sky, inoltre, la possibilità di attivare ‘Zona DAZN’ e vedere Cremonese-Napoli in diretta tv al canale 214 di Sky.

Cremonese-Napoli sarà visibile in streaming collegandosi al sito di DAZN attraverso PC o notebook e selezionando la finestra della partita, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Cremonese-Napoli affidata ad Edoardo Testoni, con commento tecnico di Marco Parolo.