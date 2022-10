Zielinski: “Storico 1-6 con l’Ajax ma non abbiamo fatto niente. Cremonese insidiosa”

Ajax-Napoli la migliore gara da quando vesti la maglia azzurra? “Non so, abbiamo fatto tante belle partite con diversi gol. Contro l’Ajax è una delle più larghe, in uno stadio come quello di Amsterdam è una bellissima soddisfazione per tutti noi napoletani, ma c’è ancora tanto da fare. Stiamo facendo ottime cose e dobbiamo continuare così”.

Com’è stata la campagna acquisti? “Sono andati via giocatori importantissimi, ma i nuovi che sono arrivati anche se non sono molto conosciuti, hanno dimostrato di avere grandissima qualità. Complimenti alla società per il lavoro svolto”.

Ti fanno piacere i complimenti di Boniek? “E’ uno dei più grandi calciatori della storia della Polonia, ha vinto tutto, mi rendono orgoglioso le sue parole. So che lui vede in me tante cose buone ed apprezzo il mio livello di calciatore. Spero di dargli tante soddisfazioni nel prossimo Mondiale”.