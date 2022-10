De Luca: “Sapete cosa dicono i milanisti sul Napoli e Spalletti?”

La partenza sprint del Napoli di Luciano Spalletti è stata analizzata dal giornalista Massimo De Luca su Tv Luna.

Il Napoli ad Amsterdam ha una voglia maledetta di ribadire il grandioso avvio europeo con sette gol segnati tra Liverpool e Rangers di Glasgow, i meriti di Spalletti sono indiscutibili.

Ogni partita il Napoli ha qualcosa da dimostrare. Così, alla vigilia della sfida con l’Ajax, l’attenzione non va più sui lancieri che chiusero il primo ciclo di Allegri alla Juventus e che nei decenni scorsi travolsero la mentalità di tutto il calcio, ma sulla squadra di Spalletti che sta travolgendo questo periodo italo-europeo con un calcio fatto di spettacolo. Gol, vittorie e soprattutto gioco. In questo momento per l’Ajax non potrebbe esserci avversario italiano più pericoloso.

Se Alfred Schreuder, il successore di Ten Hag che ne ha appena presi 6 dai cugini del Manchester City, fosse costretto a pensare al punto di forza del Napoli, dovrebbe parlare per giorni e giorni.

Oggi il Napoli è una squadra dove funziona tutto

Il Napoli ha il miglior attacco della Serie A e della Champions League, perfino il City di quel mostro di Haaland, ha segnato finora un gol in meno del Napoli. Stasera, vincendo ad Amsterdam, gli azzurri conserverebbero il primo posto solitario del girone, ma potrebbero dare una mano al Liverpool (impegnato in casa con i Rangers) a risalire un po’ e a mettere sotto l’Ajax.

La cosa importante è che non ci siano cali e infortuni come lo scorso anno, quando gli azzurri dio Spalletti partirono alla grande, collezionando otto vittorie in altrettante partite in Serie A. Alla fine del campionato si piazzarono “solo” al terzo posto.

Sapete cosa dicono i milanisti sul Napoli e Spalletti

Il giornalista Massimo De Luca, ai microfoni di Tv Luna, ha parlato di Luciano Spalletti rivelando anche un retroscena:

“Ho avuto modo di parlare con tanti milanisti e interisti e devo dire che tutti sono concordi sull’allenatore del Napoli. Sono convinti che la partenza sprint del toscano sia solo una sorta di fuoco di paglia come spesso gli è capitato nel corso della sua carriera e che i risultati dei campani siano destinati ad essere meno positivi in futuro. Naturalmente i tantissimi tifosi napoletani possono fare tutti gli scongiuri del caso“.