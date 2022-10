Ajax-Napoli, in streaming: «Attenzione ai siti pirata, sono trappole»

La partita tra Ajax e Napoli, sarà visibile in streaming, ma bisogna fare attenzione ai siti pirata, sono delle vere e proprie trappole.

Il Napoli affronta l’Ajax nella terza giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League. Il poker rifilato al Liverpool al debutto e lo 0-3 con cui gli azzurri hanno battuto i Rangers a domicilio, rendono il Napoli la capolista del proprio raggruppamento Champions. L’Ajax, invece, dopo aver travolto gli scozzesi nella prima giornata ha perso ad Anfield nel finale contro i Reds. Questa la classifica del Girone A dopo i primi due turni: Napoli 6 punti, Liverpool 3, Ajax 3, Rangers 0.

Se i primi due incontri di Champions sono stati disponibili in chiaro con canali come Prime video e Canale 5, la terza sarà trasmessa dai canali Sky e questo potrebbe portarae molti tifosi a cercare lo streaming online: ma è un metodo molto pericoloso.

Questi tifosi potrebbero non essere consapevoli dei pericoli e dei rischi associati allo streaming illegale: conseguenze non solo finanziarie, ma anche legali. Ma non è tutto: i rischi associati allo streaming illegale sono molti di più: il 90% dei siti di streaming illegali utilizzati per contenuti sportivi nascondono contenuti dannosi per gli utenti, come trojan per la compromissione dei conti bancari, software illegali per l’esfiltrazione di dati sensibili e pop-up estremi o espliciti.



Ajax-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali di riferimento su cui poter vedere la partita, sono Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

La partita tra Ajax e Napoli, inoltre, sarà visibile in streaming su Sky Go – il servizio offerto da Sky ai propri abbonati – scaricando l’app su PC, smartphone o tablet, nonchè su NOW (la piattaforma live e on demand di Sky) e Mediaset Infinity, scaricando l’app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Telecronisti Sky di Ajax-Napoli saranno Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi, mentre saranno Massimo Callegari e Giancarlo Camolese a raccontare la partita per Infinity+.