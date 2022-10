L’Ajax bocciò Kvaratskhelia: «Rifiutarono di pagarlo 15 milioni»: Il retroscena

Kvaratskhelia e l’Ajax , il georgiano poteva vestire la maglia del club olandese, spunta un retroscena di calciomercato.

Kvaratskhelia sfiderà l’Ajax con la maglia del Napoli, in passato il georgiano è stato ad un passo dal club olandese, lo ha rivelato Shota Arveladze, ex giocatore georgiano degli olandesi, ai microfoni di De Telegraaf .

Arveladze, sulla stella del Napoli ha detto:

L’Ajax voleva Kvaratskhelia



«Kvaratskhelia è stato offerto all’Ajax nell’ultimo periodo di trasferimento invernale lo scorso gennaio, ma il tempo era troppo breve e il prezzo di 15 milioni di euro fu valutato come troppo alto.

Le sue statistiche alla Lokomotiv Mosca non erano così buone e l’Ajax voleva pagarlo 9 milioni. Alla fine il Napoli lo ha comprato per 10 milioni. A volte va così».

Arveladze ha poi aggiunto: «Kvara sarà ad Amsterdam da protagonista: «Khvicha ha classe. È forte fisicamente e molto completo. La cosa speciale è che è bravo in piccoli e grandi spazi. A volte gli capita di non fare la scelta migliore, ma quasi tutte le sue decisioni in campo sono giuste. Non riesco a ricordare una scelta sbagliata. E poi sa leggere la partita, è un killer designato. Arriva sulla palla e uccide l’avversario».

PROBABILI FORMAZIONI AJAX-NAPOLI

Schreuder dovrebbe affidarsi alla formazione base proposta in questo avvio di stagione, con Tadic stella di un attacco completato da Kudus e Bergwijn. Dubbio tra Berghuis e Klaassen, difesa con Rensch, Timber, Bassey e Blind a protezione di Pasveer.

Nel Napoli due dubbi per Spalletti nel tridente offensivo: Politano o Lozano a destra, Raspadori o Simeone nel ruolo di centravanti. Per il resto, Rrahmani e Kim a guidare la retroguardia, Lobotka in regia e Kvaratskhelia largo a sinistra in attacco. Possibile riposo per Mario Rui e conseguente chance per Olivera a sinistra.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.