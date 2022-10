Mediaset: “Milik, 290 gol in 6 partite!” La gaffe fa il giro del web – FOTO

Mediaset sbaglia la grafica ed assegna a Milik 290 gol in 6 partite con la maglia della Juventus, la foto diventa virale sui social.

Arkadiuz Milik, rischia di saltare l’impegno contro il Maccabi Haifa. Affaticamento muscolare infatti per l’attaccante polacco che, per non rischiare, ha svolto nell’allenamento della mattina lavoro in palestra. Sempre per non aggravare l’entità dell’infortunio, Allegri, che ritrova Di Maria, potrebbe decidere di far riposare Milik nella sfida di Champions contro il Maccabi Haifa.

Mediaset, sbaglia la grafica: Milik ha segnato 290 gol

Sport Mediaset per sottolineare l’impatto di Milik con la Juventus mostra una grafica comparativa che immediatamente ha scatenato lo sfottò sui social.

La foto mostrata da Mediaset assegnava all’ex Napoli la bellezza di 290 gol in sei partite. (in realtà sono 4 gol in 7 partite .ndr).

Immediatamente la foto è diventata virale sui social e non sono mancati i commenti dei tifosi sulla gaffe di Mediaset.

“290 gol in sei partite, manco su FIFA 23”.

“Mediaset una volta tifava Milan, ora invece…”

“Milik 290 gol non li fa nemmeno in tutta la carriera”

“Come ha fatto a segnare 290 gol in 6 partite? “.

“A Mediaset hanno il vino buono”.

“48.3 gol a partita sempre con Handanovic in porta”.

“Haaland spostati proprio!”.

“Che pippa, manco 300 gol ha fatto”.

“48 gol a partita? Che ira di Dio!!! E voi che non lo volevate…”

Questi alcuni dei commenti goliardici che si possono leggere sul web.

Arkadiusz Milik, aldilà della grafica di MEdiaset, si candida comunque a diventare il giocatore importante in casa Juve: l’attaccante polacco, sbarcato a Torino con lo status di riserva, è ora una pedina chiave di Allegri e ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria contro il Bologna, entrando nella prima rete e segnando la terza che ha chiuso la sfida. Ma da qui a segnare 290 gol a partita… ce ne passa.