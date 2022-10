Lozano: “Chucky? ecco la verità dietro al mio soprannome”

Hirving Lozano, detto el Chucky, ha raccontato l’origine del suo soprannome, che risale ai tempi della sua infanzia.

Il Napoli, che dopo le vittorie con Liverpool e Rangers si prepara ad affrontare l’Ajax nella terza gara del gruppo A di Champions League. Un’eventuale vittoria consentirebbe alla squadra di Spalletti di fare un passo in avanti importante verso la fase a eliminazione diretta. Uno dei protagonisti della notte di Amsterdam sarà Hirving Lozano. Il messicano ai microfoni di sky sport ha raccontato alcuni retroscena legati al suo soprannome.

LOZANO: ECCO PERCHÉ MI CHIAMANO CUCKY

“Quando sono arrivato al Pachuca, a 10 anni, mi piaceva spaventare i compagni, nascondermi sotto le coperte. Anche sull’autobus che ci portava a scuola, scherzavo sempre e facevo cose simili. Da quel momento hanno iniziato a chiamarmi Chucky, Mi chiamava così persino il presidente”.

Lozano ha poi aggiunto: “La maggior pare della gente mi conosceva come Chucky anziché con il mio vero nome. Sono un giocatore che in campo dà sempre il 100% in ogni partita. Cerco di fare del mio meglio quando ho la palla, e voglio sempre vincere. Quando entro in campo cambio, sono sempre diverso, devo dire che mi trasformo”.

El Chucky Lozano, a Napoli non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, questa sera ad Amsterdam potrebbe essere l’occasione giusta. Il Napoli di Spalletti punta al tris per compiere un altro deciso passo verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX-NAPOLI

Luciano Spalletti riparte dalle solide certezze che rispondono al nome di Kvaratskhelia, largo a sinistra nel tridente completato anche da Lozano e Simeone. A centrocampo c’è ovviamente Lobotka in cabina di regia, affiancato da Anguissa e Zielinski. Nessuna sorpresa al centro della difesa: Kim al fianco di Rrahmani, mentre i terzini saranno Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.