Sky – Formazione Napoli, le ultime novità per la sfida con l’Ajax

Ultime novità sulla probabile formazione del Napoli che sfida l’Ajax per la terza giornata di Uefa Champions League. Sky dà gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il match della Cruijff Arena. Spalletti vuole mentalità vincente: “Bisogna conquistare vittorie in stadi importanti“. Il tecnico ha caricato la squadra e vuole che dia il massimo, anche se solo tre giorni fa ha giocato una partita impegnativa con il Torino.

Il Napoli è al primo posto in classifica nel proprio girone e vincendo con l’Ajax darebbe un indirizzo chiaro al proprio raggruppamento. Per farlo Spalletti ha intenzione di modificare leggermente la formazione che ha giocato con il Torino. Secondo Sky giocherà Meret in porta, prima novità in difesa con Olivera al posto di Mario Rui, sull’altra fascia Di Lorenzo, con Kim e Rrahmani centrali. Centrocampo intoccabile con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano gioca al posto di Politano, uscito con i crampi dalla sfida col Torino. Simeone sarà la punta centrale, con Kvaratskhelia nemico pubblico numero uno per l’Ajax.

Ecco la probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.