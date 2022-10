Marolda: “Un difensore in dubbio per l’Ajax. Un solo obiettivo per il Napoli”

Grande attesa c’è a Napoli per la sfida di stasera alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam. Il Napoli ha la possibilità di migliorare la propria classifica del girone di Champions League e mettere una seria ipoteca per la qualificazione agli ottavi di finale. Sulla partita si sofferma Ciccio Marolda, storica firma del Corriere dello Sport, che ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli sempre, o no?’ indica la sua opinione in vista di Ajax-Napoli: “Un punto darebbe al Napoli la certezza di mettere un piede negli ottavi. Il Napoli deve avere un solo obiettivo: puntare al massimo, ai tre punti, senza pensare a possibili pareggi. Una pari lascerebbe le porte aperte per il passaggio di questa fase del girone, ma una vittoria le spalancherebbe”.

Marolda ha poi aggiunto: “Giovanni Simeone ed Hirving Lozano verso una maglia da titolare contro l’Ajax? Sì, per il resto si dovrebbe vedere la squadra migliore: è la strategia che dovrebbe adottare Luciano Spalletti, che vuole andare a caccia delle profondità. Esiste anche un piccolo dubbio per Amir Rrahmani: si è allenato regolarmente, ma è da vedere se sarà titolare. Il dubbio verrà sciolto soltanto oggi”, conclude lo storico giornalista del Corriere dello Sport.